انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الدولي السادس في عجلون

الوكيل الاخباري - أطلقت اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في عجلون، اليوم الخميس، في نادي المعلمين، فعاليات المؤتمر الطبي الدولي السادس، تحت شعار "النظام الصحي في الأردن واقع وتطلعات"، بالتعاون مع نقابة الأطباء، ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، ومستشفى الإيمان الحكومي، وعدد من الجامعات الأردنية والقطاع الخاص بحضور محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف.



وقال نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور زياد الزعبي، الذي رعى فعاليات انطلاق المؤتمر، إن النقابة تسعى منذ تأسيسها لرفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها والتعاون لرفع المستوى الصحي وتقديم افضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين والمحافظة على حقوق وكرامة الطبيب، مؤكدًا أهمية انعقاد هذا المؤتمر الطبي الدولي لتحسين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والعمل على تبادل الخبرات بين المشاركين بفعاليات المؤتمر.

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