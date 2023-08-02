التربية توضح حول تعيين معلمين جدد

الوكيل الاخباري - اكدت امين عام وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات ان نقص المعلمين سيتم تغطيته من خلال التعيين الرسمي والتعيين على حساب التعليم الاضافي، حيث سيتم تعيين حوالي ٣٥٠٠ معلم ومعلمة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وتكليف نحو 8 الاف معلم ومعلمة على حساب التعليم الاضافي لسد الشواغر المتوفرة بدل مجاز واجازات الامومة وبدل اجازات مرضية .



واكدت في تصريحات صحفية انه سيتم تكليف 5800 معلم لمدارس السوريين و1800 معلم بالمخيمات ، مبينة ان الوزارة استقبلت 107 الاف طلب تعليم اضافي العام الحالي .

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