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الثلاثاء، 01-08-2023 11:42 م

العبداللات رئيسا لجمعية الأمراض الداخلية

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الوكيل الإخباري - انتخبت الهيئة العامة لجمعية اختصاصيي الأمراض الداخلية بنقابة الأطباء الدكتور نايف العبداللات رئيسا للجمعية.

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وفاز بعضوية الهيئة الإدارية للجمعية خلال انتخاباتها التي جرت في النقابة اليوم الثلاثاء بإشراف مندوب مجلس النقابة الدكتور رشيد إبداح، الدكتور محمد غنيمات نائبا للرئيس والدكتور محمود الشيخ أمينا للسر والدكتورة نسرين السلايطة رئيسة للجنة العلمية والدكتور محمد العظامات أمينا للصندوق.


وقال العبداللات إن جمعية اختصاصيي الأمراض الداخلية من اقدم جمعيات النقابة، حيث تأسست عام 1972 وتضم في عضويتها المئات من الأطباء وهي الجمعية الأم للاختصاصات الفرعية للأمراض الداخلية، وتعقد بانتظام مؤتمرا من أكبر وأهم مؤتمرات النقابة وبالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية أدنبرة.

 




 

 


 

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