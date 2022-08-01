انطلاق فعاليات مؤتمر تاريخ وآثار الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري - تنطلق الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي "تاريخ وآثار الأردن الخامس عشر"، بمشاركة 294 باحثا من الأردن و25 دولة.

اضافة اعلان



وقالت دائرة الآثار العامة وجامعة اليرموك في بيان مشترك الاثنين، إن المؤتمر الذي سيحظى برعاية من سمو الأمير الحسن بن طلال، سيناقش خلال فعالياته، 13 محورا عالميا رئيسيا تتضمن موضوعات: البحث الأثري والعلوم التطبيقية ذات العلاقة، وتقارير الحفريات والمسوحات الأثرية، وعصور ما قبل التاريخ والعصور القديمة من الاسكندر المقدوني حتى الفتح الإسلامي.



وتشتمل المحاور العلمية الفترات الإسلامية (من الراشدين حتى الفترة العثمانية)، وتاريخ الأردن الحديث والمعاصر، التعلم من حكمة القدماء، التنوع والتراث الثقافي، التراث المادي وغير المادي، البيئة والتراث، الأفكار ودرب الحج، الشرق والغرب، تاريخ الأردن وتراثه على أبواب المئوية الثانية: نظرة استشرافية.



وبحسب البيان، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الذي سيكون تحت عنوان "الآثار في محيطها البيئي والاجتماعي"، حيث تضمن الموقع المعلومات والبيانات كافة الخاصة بالمؤتمر، كما ويمكن تصفحه عبر الرابط الإلكتروني.

