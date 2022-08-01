الإثنين 01-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مادبا: ندوة توعوية بعنوان ثقافة الفرح مسؤولية الجميع

ولي العهد عن سلاح الجو: الخدمة معهم شرف عظيم - فيديو

الكويت: مرسوم بتشكيل حكومة من 12 وزيرا

4 من كل 10 اشخاص في العالم قلقون من انخفاض دخلهم العام القادم

الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث

تعميم من التربية حول دوام الاداريين في المدارس

عويس يلتقي رؤساء الجامعات لمناقشة مسودة نظام ممارسة الأنشطة الحزبية

موجة حارة في طريقها للأردن بهذا الموعد

الأرض تسجل أقصر يوم لها على الإطلاق

نائب يستقل سكوتر للوصول إلى مجلس النواب - صور

الإثنين، 01-08-2022 01:40 م

انطلاق فعاليات مؤتمر تاريخ وآثار الأردن الثلاثاء

62e7ab106636f


الوكيل الإخباري - تنطلق الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي "تاريخ وآثار الأردن الخامس عشر"، بمشاركة 294 باحثا من الأردن و25 دولة.

اضافة اعلان


وقالت دائرة الآثار العامة وجامعة اليرموك في بيان مشترك الاثنين، إن المؤتمر الذي سيحظى برعاية من سمو الأمير الحسن بن طلال، سيناقش خلال فعالياته، 13 محورا عالميا رئيسيا تتضمن موضوعات: البحث الأثري والعلوم التطبيقية ذات العلاقة، وتقارير الحفريات والمسوحات الأثرية، وعصور ما قبل التاريخ والعصور القديمة من الاسكندر المقدوني حتى الفتح الإسلامي.


وتشتمل المحاور العلمية الفترات الإسلامية (من الراشدين حتى الفترة العثمانية)، وتاريخ الأردن الحديث والمعاصر، التعلم من حكمة القدماء، التنوع والتراث الثقافي، التراث المادي وغير المادي، البيئة والتراث، الأفكار ودرب الحج، الشرق والغرب، تاريخ الأردن وتراثه على أبواب المئوية الثانية: نظرة استشرافية.


وبحسب البيان، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الذي سيكون تحت عنوان "الآثار في محيطها البيئي والاجتماعي"، حيث تضمن الموقع المعلومات والبيانات كافة الخاصة بالمؤتمر، كما ويمكن تصفحه عبر الرابط الإلكتروني.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
77f2d0363b01489ccad7342475197c8d

مادبا: ندوة توعوية بعنوان ثقافة الفرح مسؤولية الجميع

ExtImage-919041-263756160

ولي العهد عن سلاح الجو: الخدمة معهم شرف عظيم - فيديو

M63A8882

تعميم من التربية حول دوام الاداريين في المدارس

e07375a4-6ce4-489d-ab81-06becd06ff69

عويس يلتقي رؤساء الجامعات لمناقشة مسودة نظام ممارسة الأنشطة الحزبية

62e7b0f7cb913

السفير الأميركي بعمان يؤكد دعم بلاده للتحديث الاقتصادي بالأردن

82455935_2607394469314063_392018574392164352_n (1)

سوق لعرض المنتجات اليدوية والمنزلية في السلط

أخبار متعلقة
0L5A2247

كريشان ينعى الشيخ مروان الحمود

w

رئيس الوزراء ينعى نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان الحمود

imgid296938

إحالة عدد من كبار ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

البنك المركزي (5)

تعميم هام من البنك المركزي لشركات التمويل وشركات الصرافة

WhatsApp Image 2022-07-05 at 11.56.55 AM

ورشة عمل حول جاهزية التجارة الإلكترونية في الأردن

محل اواعي

طلب محدود على شراء الألبسة والأحذية رغم استقرار الأسعار