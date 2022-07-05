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رئيس الوزراء ينعى نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان الحمود

الثلاثاء، 05-07-2022 07:40 م

رئيس الوزراء ينعى نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان الحمود

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الوكيل الاخباري - نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بمزيد من الحزن والأسى، فقيد الأردن المرحوم مروان عبد الحليم النمر الحمود، نائب رئيس الوزراء والوزير الأسبق، وأحد رجالات الأردن البارزين الذين خدموا وطنهم وقيادتهم بإخلاص كبير وتفانً على مدى رحلة طويلة وممتدة من الخدمة العامة، وترك من خلالها بصمات من الإنجاز الحقيقي لبلدنا وشعبنا ومسيرتنا.

وتقدم رئيس الوزراء من أهل الفقيد الكرام وذويه ومحبيه على امتداد الوطن بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، ضارعاً الى الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يجعل الجنة مثواه.

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