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الأربعاء، 06-07-2022 11:15 ص

كريشان ينعى الشيخ مروان الحمود

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الوكيل الإخباري - نعى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المُكلّف توفيق كريشان، رفيق الدرب المرحوم الشيخ مروان عبدالحليم النمر الحمود العربيات، باعتباره أحد رجالات الوطن الذين لهم بصمات مُشرقة ومُشرّفة في الحياة السياسية والبرلمانية والتشريعية والعشائرية، ويُعدّ رمزاً خالداً في الذاكرة الأردنية، والذي سبق وعمل نائباً لرئيس الوزراء، ووزيراً للشؤون البلدية والقروية والبيئة، ووزيراً للزراعة، ووزيراً للداخلية للشؤون البلدية. كما سبق وعمل عضواً في مجلسي الأعيان والنواب، وأميناً عاماً لمنتدى برلمانيي إفريقيا والدول العربية للسكان والتنمية، وعضواً في المجلس الوطني الاستشاري، ورئيساً لمجلس إدارة مؤسسة إعمار السلط، ورئيساً لبلدية السلط، وعضواً في مجلس أمناء جامعة عمّان الأهلية.اضافة اعلان


وقال كريشان: "بكل مشاعر الحُزن والألم والحسرة، فقدنا في الأردن طوداً أردنياً كبيراً، وسنديانة (سلطية – وطنية) شامخة، أما أنا على الصعيد الشخصي فقد فقدت أخاً عزيزاً ورفيق درب وشيخ عشيرة، تشاركت معه مراحل مهمة من تاريخ الوطن في العمل الحكومي ومجلسي الأعيان والنواب والحياة العامة، وقد كان دائماً مسؤولاً يتربع بفخر على قمة الانتماء والولاء للوطن والقيادة، وشيخ عشيرة يحمل في أعماقه جينات القيادة والرجولة والإنسانية والعمل العام وخدمة الجميع، وعزاؤنا كأردنيين أن المرحوم الشيخ مروان الحمود ترك فينا وبيننا ومعنا إرثاً خالداً مكتوب بفخر على صفحات تاريخ الأردن، وفي قلوب الأردنيين".

وتضرع كريشان إلى الله عز وجل أن يتقبله في أعالي جِنان النعيم، معزيا أسرة الفقيد وعائلته وآل العربيات، وأحباءه وأصدقاءه وأعزاءه والوطن.

وختم قائلا : "حسبُنا الله ونِعم الوكيل.. وإنّا لله وإنا إليه راجعون"، نستودعك الله العظيم الذي لا تضيع ودائعه.

 




 

 


 

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