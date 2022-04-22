انطلاق فعاليات مسابقة المحارب الدولية في 5 حزيران

الوكيل الاخباري - دعا مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة “KASOTC” وسائل الإعلام للمشاركة في تغطية فعاليات مسابقة المحارب الدولية في نسختها الثانية عشر.



وتعتبر المسابقة التي تعقد سنويا في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، وبدعم كامل من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، من أهم المسابقات الدولية التي يتنافس فيها قوات النخبة من فرق العمليات الخاصة ومكافحة الارهاب والاجهزة الامنية من مختلف دول العالم.

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