الجمعة 22-04-2022
الوكيل الاخباري

واشنطن ترى مؤشرات على دعم صيني لروسيا

الشيخ عكرمة صبري يدعو لنصرة الأقصى باستخدام وسائل الإعلام

تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة يوم الأحد

أوكرانيا : تعذر إجلاء السكان من ماريوبول الخميس

انطلاق فعاليات مسابقة المحارب الدولية في 5 حزيران

وزير الأشغال يجدد التأكيد على تعزيز التشاركية مع نقابة المقاولين

جمعية وكلاء السياحة والسفر لـ الوكيل : كل قرية أردنية باتت مكانا سياحيا

ترحيب أممي بالإعلان عن أول رحلة طيران تجارية من مطار صنعاء إلى عمّان

نقابة الصحفيين تهنىء الملك بعودته إلى وطنه وشعبه سالماً معافى

الدغمي يبحث مع العسومي موقف البرلمان العربي من الاعتداءات في القدس

الجمعة، 22-04-2022 12:53 ص

انطلاق فعاليات مسابقة المحارب الدولية في 5 حزيران

w


الوكيل الاخباري - دعا مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة “KASOTC” وسائل الإعلام للمشاركة في تغطية فعاليات مسابقة المحارب الدولية في نسختها الثانية عشر.

وتعتبر المسابقة التي تعقد سنويا في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، وبدعم كامل من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، من أهم المسابقات الدولية التي يتنافس فيها قوات النخبة من فرق العمليات الخاصة ومكافحة الارهاب والاجهزة الامنية من مختلف دول العالم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

وزير الأشغال يجدد التأكيد على تعزيز التشاركية مع نقابة المقاولين

4202220103838158129676

ترحيب أممي بالإعلان عن أول رحلة طيران تجارية من مطار صنعاء إلى عمّان

420222005028107786420

نقابة الصحفيين تهنىء الملك بعودته إلى وطنه وشعبه سالماً معافى

w

المفلح يستقبل مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية ويتفقد دار رعاية أطفال عمان

420222004541200793031

الرصيفة.. جولات رقابية وإتلاف مواد غذائية وحلويات

2

9 مرشحين لمركز نقيب المهندسين و5 لنائبه

أخبار متعلقة
الامن

مطلوب حاول الهروب من الأمن فصدم مركبتين في عمان

الامن

الأمن يتعامل مع قنبلة يدوية قديمة

420227182149498104605

انطلاق دورة تلاوة ومسابقة لحفظ القرآن الكريم بإربد

الامن

الأجهزة الأمنية تعثر على طفل مفقود في الكرك

w

ندوة باليرموك حول دور الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات