الإثنين 18-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في البلقاء

استئناف تركيب وحدات إنارة موفرة في الرمثا والبويضة

الاعلان عن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم

بدء امتحانات الشامل العملية يوم الأربعاء المقبل

انطلاق معسكر المسارات التطوعية للإناث في عجلون

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة المبيضين

انطلاق فعاليات معسكر سواعد الانقاذ في الكرك

انطلاق فعاليات معسكرات التماسك الاجتماعي بمناطق في محافظة إربد

أكبر سفينة استكشاف بحثية تواصل دراساتها في خليج العقبة

انهاء خدمات 27 موظفا في وزارة الصحة - اسماء

الإثنين، 18-07-2022 05:46 م

انطلاق فعاليات معسكر سواعد الانقاذ في الكرك

7202217234131950797946


الوكيل الاخباري - انطلقت فعاليات اليوم الأول لمعسكرات سواعد الإنقاذ، اليوم الاثنين، في قاعه مركز شباب فقوع النموذجي، التابع لمديرية شباب محافظة الكرك، وذلك ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء تحت عنوان: "عطاء وانتماء" ضمن الفئة العمرية 15_ 17 عاما.

وأكد مدير شباب الكرك، الدكتور يعقوب حجازين، أن المراكز الشبابية جاهزة لإقامة فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء لهذا العام، بهدف زيادة مساحة التأثير الاجتماعي للشباب من خلال التمكين المعرفي والمهاري، وتعزيز اتجاهات المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية، وتشجيع الشباب على المساهمة في تقدم المجتمع، وتعزيز قيم المواطنة والهوية الأردنية لديهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بلقاء

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في البلقاء

6202241570195608214

استئناف تركيب وحدات إنارة موفرة في الرمثا والبويضة

8202120112151311347940

الاعلان عن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم

420221010937777118349

بدء امتحانات الشامل العملية يوم الأربعاء المقبل

720221517927409127207

انطلاق معسكر المسارات التطوعية للإناث في عجلون

2

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة المبيضين

أخبار متعلقة
7202217111448471430875

اختتام معسكر التماسك الاجتماعي في إربد

720221622420860222722

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في مديرية شباب الزرقاء

7202214212423681718803

انطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء في إربد

12a25fe5-مهرجان-جرش

افتتاح معرض عبق اللون ضمن فعاليات مهرجان جرش

1

مادبا: حفل غنائي ضمن فعاليات مادبا عاصمة السياحة العربية

720226175342989516416

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في المفرق