انطلاق فعاليات معسكر سواعد الانقاذ في الكرك

الوكيل الاخباري - انطلقت فعاليات اليوم الأول لمعسكرات سواعد الإنقاذ، اليوم الاثنين، في قاعه مركز شباب فقوع النموذجي، التابع لمديرية شباب محافظة الكرك، وذلك ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء تحت عنوان: "عطاء وانتماء" ضمن الفئة العمرية 15_ 17 عاما.



وأكد مدير شباب الكرك، الدكتور يعقوب حجازين، أن المراكز الشبابية جاهزة لإقامة فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء لهذا العام، بهدف زيادة مساحة التأثير الاجتماعي للشباب من خلال التمكين المعرفي والمهاري، وتعزيز اتجاهات المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية، وتشجيع الشباب على المساهمة في تقدم المجتمع، وتعزيز قيم المواطنة والهوية الأردنية لديهم.

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