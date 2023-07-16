الأحد 16-07-2023
الوكيل الاخباري

إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا

تحذير من السير للسائقين بشأن لوحة أرقام المركبة

تعرّف على التعليمات الجديدة لأسس وشروط تنظيم سياحة المغامرات في الأردن

صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات

بيان هام صادر عن البنك المركزي

رسالة من الملك إلى أمير قطر

ولي العهد : أبطالنا من ذهب

التدريب المهني تعلن عن فتح باب التسجيل بالبرنامج الزراعي

نائب الملك يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأحد، 16-07-2023 12:49 م

انطلاق فعاليات مهرجان الرفيد الثقافي الأول

ministrylogo


الوكيل الإخباري-  انطلقت في ساحة مدرسة الرفيد الثانوية للبنين في بلدة الرفيد، مساء أمس السبت، فعاليات مهرجان الرفيد الثقافي الأول، بعنوان "الرفيد في دائرة الضوء"، بتنظيم من مديرية ثقافة إربد وبالتعاون مع أبناء المجتمع المحلي، وذلك ضمن فعاليات بني كنانة لواء الثقافة الأردنية لعام 2023.

اضافة اعلان


وألقى راعي المهرجان الدكتور تركي إبراهيم عبيدات، خلال فعاليات المهرجان التي أدارها عبدالحق عبيدات، كلمة تحدث فيها عن بلدة الرفيد التي تقع في خاصرة الوطن الشمالية الغربية وعلى مشارف نهر اليرموك وهضبة الجولان وآثار أم قيس وقويلبة الخالدة.


وأضاف عندما نتحدث عن الرفيد نتذكر جهود ومواقف الآباء والأجداد في الحفاظ على قيمنا العربية الأصيلة وتجذير الانتماء الوطني وتعزيز سبل الاعتماد على الذات.


من جانبه، أشار الدكتور أحمد النوتي، إلى أن الهدف الرئيسي من هذا المهرجان، محاولة الإحاطة بالعموميات الثقافية التي تجلى تفاعلها بين عناصر الثقافة الرئيسية، وهي الإنسان والمكان والتاريخ، مع محاولة استنباط السلوك العام، من خلال تتبع العادات والتقاليد والطقوس المختلفة في البلدة.


وألقى مفتي القوات المسلحة فضيلة الشيخ حسن مخاترة، كلمة قال فيها: نحتفل اليوم ببلدنا العزيز عنوانا للثقافة التي أرسى قواعدها الحبيب المصطفى عليه السلام لأمته منهجا في التعامل مع الآخر، قائما على السماحة والتعايش بين المسلمين وغيرهم، وهو ما سار عليه عميد آل البيت جلالة الملك عبدالله الثاني، حين بادر بأسبوع الوئام العالمي للتعايش بين أتباع الأديان، داعيا العلماء للحوار، وذلك ترجمة للنهج الوطني الذي اختطه الهاشميون لإرساء قيم التسامح والعدالة واحترام الحقوق المتبادلة بين الناس.


من جهته، تحدث الأستاذ الدكتور مروان سليمان الموسى، عن بلدة الرفيد وعن المؤرخ سليمان الموسى، الذي ولد في الرفيد عام 1919، وكانت أولى مؤلفاته عن الحسين بن علي، وفي عام 1959 ألف كتابا عن تاريخ الأردن في القرن العشرين، كما كتب قرابة الخمسين كتابا عن الثورة العربية الكبرى وعن تاريخ الأردن ورجالاته.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
16857

إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا

13941_large

تحذير من السير للسائقين بشأن لوحة أرقام المركبة

64b411e3606a4

تعرّف على التعليمات الجديدة لأسس وشروط تنظيم سياحة المغامرات في الأردن

64b401aecf4e1

صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات

11590_6

مذكرة تعاون بين البلقاء التطبيقية ومؤسسة فولبرايت الأميركية

1673344389887

بيان هام صادر عن البنك المركزي

أخبار متعلقة
image

وفاة عشريني بتدهور مركبة على طريق البترول في إربد

اربد

بلدية غرب إربد ترفع جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

بلدية إربد: طلب إصدار تصريح لدفن الموتى أصبح الكترونياً - رابط

6202318142415435537680

الكوفحي: بلدية إربد لم تتسلّم قرار تشكيل لجنة لإدارة بلدية بني عبيد

w

مسرحية توعوية بمركز إربد الثقافي حول العنف المجتمعي

4 (1)

طفل يتعرض "للعض" من حصان في إربد ووالده يناشد - صور