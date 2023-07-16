انطلاق فعاليات مهرجان الرفيد الثقافي الأول

الوكيل الإخباري- انطلقت في ساحة مدرسة الرفيد الثانوية للبنين في بلدة الرفيد، مساء أمس السبت، فعاليات مهرجان الرفيد الثقافي الأول، بعنوان "الرفيد في دائرة الضوء"، بتنظيم من مديرية ثقافة إربد وبالتعاون مع أبناء المجتمع المحلي، وذلك ضمن فعاليات بني كنانة لواء الثقافة الأردنية لعام 2023.

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وألقى راعي المهرجان الدكتور تركي إبراهيم عبيدات، خلال فعاليات المهرجان التي أدارها عبدالحق عبيدات، كلمة تحدث فيها عن بلدة الرفيد التي تقع في خاصرة الوطن الشمالية الغربية وعلى مشارف نهر اليرموك وهضبة الجولان وآثار أم قيس وقويلبة الخالدة.



وأضاف عندما نتحدث عن الرفيد نتذكر جهود ومواقف الآباء والأجداد في الحفاظ على قيمنا العربية الأصيلة وتجذير الانتماء الوطني وتعزيز سبل الاعتماد على الذات.



من جانبه، أشار الدكتور أحمد النوتي، إلى أن الهدف الرئيسي من هذا المهرجان، محاولة الإحاطة بالعموميات الثقافية التي تجلى تفاعلها بين عناصر الثقافة الرئيسية، وهي الإنسان والمكان والتاريخ، مع محاولة استنباط السلوك العام، من خلال تتبع العادات والتقاليد والطقوس المختلفة في البلدة.



وألقى مفتي القوات المسلحة فضيلة الشيخ حسن مخاترة، كلمة قال فيها: نحتفل اليوم ببلدنا العزيز عنوانا للثقافة التي أرسى قواعدها الحبيب المصطفى عليه السلام لأمته منهجا في التعامل مع الآخر، قائما على السماحة والتعايش بين المسلمين وغيرهم، وهو ما سار عليه عميد آل البيت جلالة الملك عبدالله الثاني، حين بادر بأسبوع الوئام العالمي للتعايش بين أتباع الأديان، داعيا العلماء للحوار، وذلك ترجمة للنهج الوطني الذي اختطه الهاشميون لإرساء قيم التسامح والعدالة واحترام الحقوق المتبادلة بين الناس.



من جهته، تحدث الأستاذ الدكتور مروان سليمان الموسى، عن بلدة الرفيد وعن المؤرخ سليمان الموسى، الذي ولد في الرفيد عام 1919، وكانت أولى مؤلفاته عن الحسين بن علي، وفي عام 1959 ألف كتابا عن تاريخ الأردن في القرن العشرين، كما كتب قرابة الخمسين كتابا عن الثورة العربية الكبرى وعن تاريخ الأردن ورجالاته.