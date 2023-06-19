طفل يتعرض "للعض" من حصان في إربد ووالده يناشد - صور

الوكيل الإخباري – تعرض طفل عمره 7 سنوات للعض من حصان في إربد ما أدى إلى إصابة الطفل وموت الحصان وفقاً لما نقله عبدالله جروان والد الطفل لـ "الوكيل الاخباري" .



وفي التفاصيل قال جروان إن ابنه تعرض للعض يوم الخميس الماضي من حصان صغير يربونه في منزلهم في المزار الشمالي ، حيث تم نقل الطفل إلى مستشفى الأميرة بسمة وتم إعطاءه لقاحاً مضاداً.



وأضاف أن الحصان توفي بعد يوم من "عض" الطفل وتم قطع رأسه وإرساله إلى وزارة الصحة لمعرفة مرض الحصان بالتنسيق مع وزارة الزراعة ، كونها حالة غريبة قد ترتبط بمرض معين أصاب الحصان .



ولفت أن الحالة الصحية لطفله سيئة ويعاني من أوجاع وان المستشفى ابلغهم ان علاج الطفل متوقف على معرفة إذا ما كان الحصان يعاني من مرض معين ، مناشداً الجهات المعنية بالإسراع بالكشف المخبري على الحصان لمعرفة العلاج المناسب لابنه .

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