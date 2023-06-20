الكوفحي: بلدية إربد لم تتسلّم قرار تشكيل لجنة لإدارة بلدية بني عبيد

الوكيل الإخباري - أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي أن البلدية لم تتسلم حتى اليوم قرار تشكيل لجنة لإدارة بلدية بني عبيد المستحدثة.

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وبيّن الكوفحي اليوم ان مدراء المناطق التابعة للواء بني عبيد ضرورة استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل اعتيادي لجميع مناطق بني عبيد، وتسيير معاملاتهم لحين الاتفاق على آلية نقل الصلاحيات الإدارية والقانونية والمالية إلى اللجنة المشكلة لإدارة بلدية بني عبيد.

وشدد على استعداد بلدية اربد التام للتعاون مع اللجنة المشكلة بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

