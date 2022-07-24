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الأحد، 24-07-2022 12:36 م

انطلاق مؤتمر تاريخ وآثار الأردن الخامس عشر

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الوكيل الإخباري - تنطلق فعاليات مؤتمر "تاريخ وآثار الأردن الخامس عشر"، تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال في رحاب جامعة اليرموك في الفترة بين 2 إلى 5 آب المقبل، تحت عنوان: "الآثار في محيطيها البيئي والاجتماعي" Thoughtful Archaeology in the Ecosphere and Sociosphere.

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وقالت وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة وجامعة اليرموك، في بيان صحفي مشترك، الأحد، إن المؤتمر الذي يأتي بتنظيم من دائرة الآثار العامة وجامعة اليرموك، سيناقش خلال فترة انعقاده، 13 محورا علميا مختلفا تغطي الجوانب كافة المتعلقة بعنوان المؤتمر.


وسيقدم نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين والمختصين، ضمن فعاليات المؤتمر، أكثر من 166 ورقة علمية، كما ستعقد على هامش المؤتمر العديد من ورش العمل.


ووصل عدد المشاركين بالمؤتمر، حسب البيان، إلى 294 مشاركا، 120 مشاركا من الأردن منهم 28 مشاركا من موظفي دائرة الآثار العامة، و21 مشاركا من جامعة اليرموك، و 8 مشاركين من الدول العربية "مصر، العراق، فلسطين، لبنان، سوريا، الإمارات"، ومن الدول الأجنبية 166 مشاركا من "بلجيكا، البرازيل، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، اليابان، هولندا، إسبانيا، تركيا، بريطانيا، أميركا".

 


 




 

 


 

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