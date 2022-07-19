الثلاثاء 19-07-2022
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الثلاثاء، 19-07-2022 02:15 م

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في الجيزة

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الوكيل الإخباري- انطلق في مراكز شباب الجيزة التابعة لمديرية شباب العاصمة، اليوم الثلاثاء، معسكرات التماسك الاجتماعي، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022، تحت عنوان "عطاء وانتماء".

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واشتملت فعاليات المعسكرات التي شارك فيها 35 شابا، على ورشات حول مهارات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالطريقة الصحيحة، والتدريب على مهارة إدارة الذات والثقة بالنفس، ومهارة الإصغاء للآخر والتواصل الجيد والفعال، بالإضافة إلى مهارة التفكير الإبداعي والتخطيط وأنشطة وألعاب رياضية.


وتهدف المعسكرات إلى تعزيز مهارات الشباب الحياتية وتمكينهم من التفاعل مع متغيرات الحياة، ومتطلبات العصر بأساليب غير تقليدية.


من جهة أخرى، اختتمت مديرية شباب العاصمة في قاعة مركز شباب القويسمة للشباب معسكر سواعد الإنقاذ للإناث بالتعاون مع مديرية دفاع مدني جنوب عمان.


واشتملت الفعاليات التي حاضر فيها الملازم خالد الخريشة من مديرية الدفاع المدني، على دورات في مجال الإسعافات الأولية بمختلف أنواعها.



 




 

 


 

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