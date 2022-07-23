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السبت، 23-07-2022 05:12 م

انطلاق معسكر التماسك الاجتماعي في مركز شابات فقوع

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الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم السبت، فعاليات معسكر التماسك الاجتماعي في مركز "شابات فقوع" بمشاركة 25 شابة من عمر 12 إلى 14 عاما.

وقال مدير مديرية شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين، إن المعسكر تضمن فعاليات وأنشطة تطوعية ومحاضرات توعوية عدة تعزز مهارات الشباب الحياتية وتمكنهم من التفاعل مع متغيرات الحياة ومتطلبات العصر بأساليب غير تقليدية، مشيرا إلى أنه اشتمل أيضا على تعاون مع نادي الإبداع بالكرك لرفع مستوى الوعي بأهمية صناعة الألعاب الإلكترونية.

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