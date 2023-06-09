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الجمعة، 09-06-2023 10:10 ص

انطلاق مهرجان الجميد والسمن

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الوكيل الإخباري - تنطلق اليوم الجمعة، في منطقة حدائق الحسين، فعاليات مهرجان الجميد والسمن الذي ينظمه الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية بمشاركة عدد من الجمعيات المنتشرة في شتى مناطق البادية الأردنية.اضافة اعلان


مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، جمال الفايز، قال في تصريح سابق إن مهرجان الجميد والسمن، يشكل نافذة تسويقية لمشاريع منتجات الألبان والأجبان القائم عليها الجمعيات النسائية المنتشرة بمناطق البادية الأردنية الشمالية والوسطى والجنوبية.

وأضاف الفايز أن المهرجان الذي ينظمه الصندوق، تنطلق فعالياته في منطقة حدائق الحسين، وذلك عند الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الـ 9 مساء ولمدة يومين.

وأوضح مدير الصندوق، أن هذا المهرجان وهو السابع للجميد والسمن الذي ينظمه الصندوق، يسهم في تسويق منتجات المرأة الأردنية من الجميد والسمن، ويسهل عملية الشراء المباشر والاطلاع على منتجات سيدات البادية والاستمتاع بالأكلات البدوية والتراثية والفعاليات التراثية المصاحبة لفعاليات المهرجان.

 




 

 


 

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