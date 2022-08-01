انطلاق نادي البحث عن وظيفة في عجلون

الوكيل الاخباري- انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات نادي البحث عن وظيفة في مركز شابات عجلون، بتنظيم من وزارة الشباب، وبالتعاون مع مركز تطوير الأعمال، وبدعم من اليونيسيف.

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ويتضمن النادي التدريب على عدد من المحاور كالمهارات الأساسية لكتابة السيرة الذاتية ومقابلات العمل وغيرها من المحاور التي تساهم في صقل قدراتهم في البحث عن عمل بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية والعملية.



وتهدف الجلسات التدريبية إلى مساعدة الشباب وتمكينهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم على كيفية البحث والوصول إلى الفرص الوظيفية التي تتناسب وطموحاتهم وتطلعاتهم.

