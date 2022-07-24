عجلون: فاعليات تطالب باستكمال المرحلة الثالثة من مشروع مستشفى الإيمان

الوكيل الإخباري - طالبت فاعليات في محافظة عجلون، الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مستشفى الإيمان الحكومي الجديد الذي يتضمن الكراجات والمبنى الإداري بعد استلام ثلاثـة طوابق من أصل 11 طابقا.

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وأكدوا أن استلام المرحلتين الأولى والثانية بشكل جزئي أدى إلى تأخير البدء بالمرحلة الثالثة، وعدم إبراز المشروع بشكل متكامل للخدمة الصحية الشاملة وتوفير البنية التحتية، الأمر الذي زاد من معاناة المراجعين الذين أصبحوا مجبرين على التنقل بين المبنى القديم والجديد لاستكمال معالجتهم ومراجعاتهم.



وأشاروا إلى أهمية تشغيل المستشفى بصورته النهائية والمباشرة بالمرحلة الثالثة، وتهيئة الموقع الذي ستنفذ فيه المرحلة الثالثة، وبما فيه هدم المبنى القديم، ونقل كافة العيادات من المبنى الحالي، وإنهاء معاناة أبناء المحافظة نتيجة الازدحامات وضيق المبنى.



وطالب النائب الدكتور فريد حداد بالإسراع في نقل العيادات من المبنى القديم إلى الجديد لاستقبال المراجعين في مبنى واحد، مشيرا إلى أن المشروع الجديد لا يمكن أن يكتمل إلا باستكمال المرحلة الثالثة التي لم تبدأ حتى الآن على الرغم من أهميتها.



وطالب رئيس مجلس المحافظة عمر المومني بالمباشرة في المرحلة الثالثة من المشروع، مبينا أنه تابع الموضوع مع المعنيين لاستكمال جميع مراحل المستشفى خصوصا أنه يعاني من اكتظاظ السيارات حول المستشفى لعدم توفر المواقف.



وأشار رئيس لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي محمد البعول إلى المراجعات المتكررة مع المعنيين لاستكمال المشروع من أجل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمراجعين.



وقال مدير زراعة عجلون المهندس حسين الخالدي إن الوزارة خصصت 4 دونمات للمستشفى، كما قامت بإزالة الأشجار وتهيئة الأرض للمباشرة بالعمل في المرحلة الثالثة التي تتضمن المبنى الإداري ومواقف السيارات.



وأوضحت وزارة الأشغال في بيان صحفي أنها استلمت 3 طوابق من أصل 11 طابقاً تتضمن أقسام العيادات في اختصاصات الأمومة والطفولة والقلب والأنف والأذن والحنجرة والعيون والأسنان والمختبرات الفرعية والسجلات والصيدلية والمحاسبة بواقع 56 غرفة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ والمختبرات الرئيسة وبنك الدم في الطابق الرابع الذي يشمل غرفة التشخيص والإنعاش واستقبال الطوارئ وتقديم العلاجات الأولية، وغرفة عمليات صغرى ومختبرات رئيسة.