الأوقاف تباشر بصيانــة عدد من المساجد في عجلون

الوكيل الإخباري – باشرت مديرية أوقاف محافظة عجلون بتنفيذ أعمال الصيانة لعدد من مساجد المحافظة.

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وقال مدير الأوقاف الدكتور أحمد الصمادي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم توجيه قسم المساجد وقسم الإنشاءات في المديرية للإشراف على بدء الصيانة الشاملة لعدد من المساجد في المحافظة حفاظا على مكانتها الدينية والتاريخية.



وبين، أنه تم إعادة تأهيل المساجد بمواد العزل لسطح المساجد والدهان وإجراء صيانة شاملة للمرافق الصحية والبوابات الرئيسية وبناء سور خارجي، مشيرا إلى أن الصيانة شملت مساجد أبو بكر الصديق والرحمن والحاج يعقوب في عنجرة وطارق بن زياد في كفرنجة.



وأشار إلى حرص المديرية على متابعة المساجد لتوفير البيئة الملائمة لأداء العبادات والطاعات وإعطاء الدروس والخطب الدينية .