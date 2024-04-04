انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في اربد

الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي لشركة كهرباء اربد، علاء القرعاوي، ان انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي المزار الشمالي وعنبة ناتج عن عبث بالجهد المتوسط الذي يغذي المنطقة.

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وقال، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء الأربعاء، إن كوادر الشركة قامت بإصلاح العطل، وإعادة التيار الكهربائي بعد انقطاعه لفترة زمنية للمنطقتين، مؤكدا أن كوادر الشركة تعمل على مدار الساعة لإصلاح أي عطل مفاجئ قد يصيب التجهيزات الكهربائية للشركة.