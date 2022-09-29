الخميس 29-09-2022
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الخميس، 29-09-2022 09:11 ص

انهيار للصخور على طريق البحر الميت

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة عمليات الدوريات الخارجية، إنه تم التبليغ عن وجود تساقط للحجارة والصخور على حرم الشارع العام على طريق البحر الميت ما بعد محطة الموجب السفلي باتجاه الجنوب، دون حوادث او إصابات تذكر.

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وأوضحت الإدارة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، أن كوادر الدوريات والفرق المختصة تحركت مباشرة الى الموقع المذكور، وتم إزالة الصخور فيما سيجري لاحقا متابعة المهندسين المختصين لإعادة تقييم المخاطر المتوقعة على المنطقة .

ودعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين، الى ضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة على الطرق التي تحدها منحدرات جبلية او اتربة او صخور، نظرا لأن طبيعة مثل تلك المناطق يحدث فيها احيانا انهيار جزئي أو تساقط للصخور .


 




 

 


 

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