اوقاف البلقاء تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية أوقاف محافظة البلقاء اليوم الاثنين، بذكرى المولد النبوي الشريف في قاعة الاحتفالات الرئيسية بحضور محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود.

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وقال مدير الاوقاف الدكتور احمد الخرابشة "ان الاحتفال بمولده عليه السلام هو تأكيد على محبتنا له وتذكير بتضحياته وبذله الغالي والرخيص في سبيل هذا الدين"، داعيا الله ان يحفظ الأردن وقيادته وشعبه وان يجنبنا الوباء والبلاء.



وقال العابد ان على كل واحد منا ان يعتز ويفتخر بنبيه عليه السلام واجتماعنا هنا مظهر من مظاهر الاعتزاز.



واكد ان مشروع الهدى قائم ومستمر ونحن نعيش في هذا البلد الهاشمي الذي ما زال بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يحافظ على مشعل الهداية ويواجه في المحافل الدولية كل من يحاول ان يشوه الدين.



واشتمل الحفل على فقرة إنشاد قدمتها فرقة وزارة الأوقاف وقصيدة شعرية للطالب فتحي النبابتة وفرقة الكشافة من مدرسة يافا الاساسية المختلطة وفقرة لمدرسة الإيمان الاسلامية.

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