ايعاز عاجل من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

الوكيل الاخباري - هبّ نشامى الأمن العام لمساعدة طفلة ترقد على سرير الشفاء في مركز الحسين للسرطان ، وتأمينها بحاجتها من وحدات الدم والصفائح.



وأوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، بالاستجابة للنداء الذي أطلقته الطفلة وذويها ، وبما يجسّد الأدوار الإنسانية والمجتمعية لمديرية الأمن العام.



وتوجه نشامى الأمن العام من مختلف الوحدات والتشكيلات في العاصمة عمان للتبرع بالدم وبالتنسيق مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية ، ومركز الحسين للسرطان.



ومن جانبهم قدم ذوو الطفلة المريضة شكرهم لنشامى الامن العام على سرعة استجابتهم وتأمين وحدات الدم المطلوبة.

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