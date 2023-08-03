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الخميس، 03-08-2023 02:37 م

ايعاز عاجل من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

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الوكيل الاخباري - هبّ نشامى الأمن العام لمساعدة طفلة ترقد على سرير الشفاء في مركز الحسين للسرطان ، وتأمينها بحاجتها من وحدات الدم والصفائح.

وأوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، بالاستجابة للنداء الذي أطلقته الطفلة وذويها ، وبما يجسّد الأدوار الإنسانية والمجتمعية لمديرية الأمن العام.

وتوجه نشامى الأمن العام من مختلف الوحدات والتشكيلات في العاصمة عمان للتبرع بالدم وبالتنسيق مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية ، ومركز الحسين للسرطان. 

ومن جانبهم قدم ذوو الطفلة المريضة شكرهم لنشامى الامن العام على سرعة استجابتهم وتأمين وحدات الدم المطلوبة.

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