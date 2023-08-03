ايعاز عاجل من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

الوكيل الاخباري - هبّ نشامى الأمن العام لمساعدة طفلة ترقد على سرير الشفاء في مركز الحسين للسرطان ، وتأمينها بحاجتها من وحدات الدم والصفائح.
وأوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، بالاستجابة للنداء الذي أطلقته الطفلة وذويها ، وبما يجسّد الأدوار الإنسانية والمجتمعية لمديرية الأمن العام.
وتوجه نشامى الأمن العام من مختلف الوحدات والتشكيلات في العاصمة عمان للتبرع بالدم وبالتنسيق مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية ، ومركز الحسين للسرطان.
ومن جانبهم قدم ذوو الطفلة المريضة شكرهم لنشامى الامن العام على سرعة استجابتهم وتأمين وحدات الدم المطلوبة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة