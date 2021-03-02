الثلاثاء 02-03-2021
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الثلاثاء، 02-03-2021 09:57 م

ايعاز لوزير الصحة نذير عبيدات

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اوعز وزير الصحة نذير عبيدات لفرق التطعيم المتنقلة التابعة لوزارة الصحة المباشرة غدا الأربعاء بتنفيذ حملة التطعيم ضد كوفيد -19 في مخيم الزعتري ، بهدف وصول الكادر الطبي المتخصص  للأشخاص غير القادرين  على الذهاب لمراكز التطعيم لتلقي مطعوم كوفيد-19 في منازلهم من فئة كبار السن لأسباب مرضية من اللاجئين السوريين المسجلين على الرابط المخصص لتلقي مطعوم كوفيد-19  ، وهو كإجراء يهدف لضمان حصول هذه الفئات على مطعوم كوفيد-19 وتحقيق العدالة  باعتبارهم ضمن الفئات ذات الاولوية القصوى ضمن المرحلة الأولى لحملة التطعيم ضد كوفيد-19 لجميع سكان المملكة الأردنية الهاشمية .

 




 

 


 

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