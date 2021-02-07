دعوة للحكومة للاستعداد لما هو أخطر بالوضع الوبائي في الأردن

الوكيل الاخباري -

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دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، النائب أحمد السراحنة، الأحد، الحكومة، للاستعداد للأسوأ فيما يتعلق بالوضع الوبائي في الأردن، وذلك بعد وصول السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.وقال السراحنة، خلال برنامج صوت المملكة، إن "الفيروس المتحور وصل الأردن والحالات تتزايد، لذلك لا نستطيع أن نقول بأن كل ما فعلته الحكومة كاف"."على الحكومة أن تكون مستعدة للأسوأ فيما يتعلق بالوضع الوبائي لأن الأردن جزء من العالم والعالم يعيش الآن مرحلة خطيرة"، وفق السراحنة.وتحدث عن وجود "مختبر واحد فيه جهاز واحد لفحص النوع المتحور من فيروس كورونا.في الأيام القادمة سيكون هناك مختبر آخر، وسنتابع مع الحكومة زيادة أعداد المختبرات".من جانبه، رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، بلال المومني، أشار إلى غياب "خطوات استباقية" من الحكومة لـ "مواجهة ما هو أخطر".وعبر عن تخوفات من "القادم، الآن الفيروس دخل في طور التحور الثاني والثالث.التخوف هو أن نصل بالأردن إلى حالات من الصورة الثالثة لهذا الفيروس وهنا تكمن الخطورة".