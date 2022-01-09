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الأحد، 09-01-2022 04:01 م

ايقاف حركة القوارب الزجاجية والصيد في العقبة

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الوكيل الإخباري - اعلنت الهيئة البحرية الأردنية، عن إيقاف حركة القوارب الزجاجية والصيد تبعا للحالة الجوية المتوقعة.

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وحذرت الهيئة، في بيان لها، اليوم الاحد، أصحاب المراكب والقوارب البحرية في خليج العقبة تفادي الخروج خلال فترة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها منطقة العقبة وخليج العقبة.


وقالت ، إنه واستنادا لنشرة الأحوال الجوية المتوقعة والصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية التي تبين أن المنطقة تتعرض لحالة عدم استقرار جوي وتأثر خليج العقبة لرياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية قد تشكل خطرا على القوارب الصغيرة، داعية إلى توخي الحيطة والحذر وابلاغ برج المراقبة التابع للهيئة بأية حركة للقوارب من ابحار وعودة مع ضرورة الاستماع إلى النشرات الجوية والتحذيرية الصادرة عن البرج.


كما دعت إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة.

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