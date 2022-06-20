الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حماية الطبيعة تراجع حدود المناطق المهمة للتنوع الحيوي في الأردن

إحياء يوم اللاجئ العالمي في مخيم مريجيب الفهود بالأزرق

ولي العهد السعودي يبدأ جولة تشمل الأردن ومصر وتركيا

باحثون من فرنسا والمانيا يزورون الجامعة الأردنية

مهرجان ترفيهي للأطفال السوريين بالطفيلة

وفد رسمي يبحث في اليونان تتبع الأغذية وتصنيف المنشآت الغذائية

الحكومة تعلن عن توفر فرص عمل للشباب

وزير الطاقة : حجم إنتاح النفط من حقل حمزة يصل إلى 500 برميل يوميا

مصدر : لا تعديل وزاري على حكومة الخصاونة

لقاء يبحث القضايا الزراعية بمحافظة الزرقاء

الإثنين، 20-06-2022 09:25 م

باحثون من فرنسا والمانيا يزورون الجامعة الأردنية

8


الوكيل الاخباري - زار باحثون من المشروع الدولي "HISEMAB"، أحد المشاريع المشتركة بين المعهد الفرنسي للشرق الأدنى (IFPO) في عمّان ومعهد لايبنيز لدراسات الشرق الحديث (ZMO) في برلين، اليوم الاثنين مركزَ الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام في الجامعة الأردنية.

وهدفت الزيارة، التي التقى خلالها الباحثون رئيس مجلس المركز الدكتور محمد عدنان البخيت، إلى التعرف على المصادر والمواد الوثائقية الغنية التي يضمها من وثائق ومخطوطات وسجلات وخرائط وصحف ومطبوعات نادرة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202214173553663459139

إحياء يوم اللاجئ العالمي في مخيم مريجيب الفهود بالأزرق

6202219222649705926302

مهرجان ترفيهي للأطفال السوريين بالطفيلة

e

وفد رسمي يبحث في اليونان تتبع الأغذية وتصنيف المنشآت الغذائية

620226104947684249343

الحكومة تعلن عن توفر فرص عمل للشباب

1

وزير الطاقة : حجم إنتاح النفط من حقل حمزة يصل إلى 500 برميل يوميا

بشر-الخصاونة

مصدر : لا تعديل وزاري على حكومة الخصاونة

أخبار متعلقة
e

الرئيس تبون يزور الجناح الاردني المشارك بمعرض الجزائر الدولي

62a5901521ce5

صرف أكثر من 356 مليون دولار على أسر متضررة من كورونا في الأردن

520221721654569982627

اختتام فعاليات الدورة 115 للمجلس الدولي للزيتون

وزارة الزراعة

انطلاق أعمال الدورة 115 للمجلس الدولي للزيتون

e

عميد اعلام اليرموك يحصل على وسام الباحث المبادر

5202225174953641250679

إربد: مؤتمر علمي يوصي بإنشاء مجمع بحثي للعلوم الطبية