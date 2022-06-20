باحثون من فرنسا والمانيا يزورون الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري - زار باحثون من المشروع الدولي "HISEMAB"، أحد المشاريع المشتركة بين المعهد الفرنسي للشرق الأدنى (IFPO) في عمّان ومعهد لايبنيز لدراسات الشرق الحديث (ZMO) في برلين، اليوم الاثنين مركزَ الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام في الجامعة الأردنية.



وهدفت الزيارة، التي التقى خلالها الباحثون رئيس مجلس المركز الدكتور محمد عدنان البخيت، إلى التعرف على المصادر والمواد الوثائقية الغنية التي يضمها من وثائق ومخطوطات وسجلات وخرائط وصحف ومطبوعات نادرة.

اضافة اعلان