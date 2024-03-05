بحث إطلاق التعداد الشامل للسكان والمساكن والمنشآت في العقبة

الوكيل الاخباري- بحثت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، خلال اجتماع تنسيقي مع دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية التعداد الشامل للسكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية لمحافظة العقبة غدا الأربعاء.

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وأكد المفوض المالي والإداري في السلطة الدكتور علي العجارمة، خلال ترأسه الاجتماع، أهميّة التعداد الشامل ومخرجاته من البيانات والمعلومات التي ستكون مصدراً موثقاً أمام متخذي القرار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يسهم في وضع الخطط والبرامج والمشاريع، ورسم السياسات اللازمة التي تسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.



وأشار إلى أن السلطة ستقدم جميع التسهيلات وتذليل العقبات والتحديات للفرق الميدانية، لضمان إنجاز عملية التعداد بدقة عالية وبما يخدم المصلحة الوطنية، داعياً المواطنين إلى التعاون مع موظفي دائرة الإحصاءات والسلطة، والتأكد من بطاقته التعريفية وتقديم الرقم الوطني للأفراد والرقم الوطني للمنشأة لتسهيل عملية التعداد.



من جهته، قال مساعد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور علي الشبلي، إن الفرق الميدانية ستباشر عملها يوم غد الأربعاء بالتنسيق مع سلطة العقبة والمؤسسّات والدوائر الحكوميّة كافة، بمشاركة 150 باحثاً وباحثة من المؤهلين والمتخصصين في مجال الإحصاء والتعداد.



وأضاف أنه سيطبق خلال التعداد أفضّل الممارسّات العالميّة بالتعامل مع الأفراد والمنشآت، واستخدام معدات وأدوات تكنولوجية حديثة ستوفر الوقت والجُهد على المواطنين، وتضمن سرّية المعلومات للأفراد والمنشآت.



بدوره، بين مستشار رئيس مجلس مفوضي السلطة مدير وحدة متابعة الإنجاز الدكتور مراد البواب، أن السلطة تسعى عبر هذه العملية للحصول على مؤشرات ودلالات يمكن من خلالها وضع رؤية مستقبلية استشرافية لتنمية وتطوير جميع المجالات في العقبة، مؤكداً أن هذه البيانات والمعلومات ستستخدم كمرجعيّة مهمّة في رسم السياسات العامة المستقبلية في منطقة العقبة الاقتصادية.