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الثلاثاء، 05-03-2024 08:50 ص

وفاة سائق بتدهور مركبة شحن تحمل الفوسفات على طريق القويرة - العقبة

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الوكيل الإخباري - توفي فجر اليوم، سائق مركبة شحن، مُحملة بمادة الفوسفات، إثر تدهور المركبة وانقلاب حمولتها على طريق القويرة باتجاه مدينة العقبة.اضافة اعلان


وقال النقيب مهدي الحمود، من إدارة الدوريات الخارجية، إن كوادر الدوريات تواجدت بمكان الحادث، وتم رفع العوائق عن الطريق وتسيير حركة السير أمام المركبات. 

وبيّن الحمود، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم مساء أمس التعامل مع حادث تدهور مركبة ديانا مُحملة بالخضار على طريق ثغرة الجب باتجاه المفرق، ونتج عن الحادث إصابة السائق، وتم اسعافه من خلال الدفاع المدني إلى مستشفى الملك طلال العسكري. 

وأضاف، أنه تم مساء أمس، التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق إربد- عمّان منطقة طلوع المصطبة، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، تم إسعافها من خلال الدفاع المدني إلى…

 




 

 


 

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