بالأرقام.. حماية المستهلك تكشف عن ارتفاع أسعار 47 سلعة خلال عام وتؤكد "ضعف الرقابة"

الوكيل الاخباري - أعدت "حماية المستهلك" دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار السلع من 1/ 2021 بالمقارنة مع أسعارها في 1/1/2022 وشملت الدراسة قراءة أسعار 105 سلعة. اضافة اعلان





وأظهرت نتائج الدراسة التي أشرف عليها رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات ارتفاع أسعار 47 سلعة غذائية واستهلاكية والمنظفات بنسبة بلغت 17.8%، وانخفاض أسعار 2 سلعة بنسبة 15.4% من الخضار الموسمية وثبات أسعار 56 سلعة.



وبحسب نتائج الدراسة فقد ارتفعت أسعار بعض أنواع الخضار بشكل كبير حيث سجلت سلعة الزهرة أعلى نسبة ارتفاع حيث بلغت 50% ثم الخيار 42.8% ، ثم سلعة البطاطا 30% و البصل الناشف 27%، أما السلعتين اللتين انخفضت اسعارهما فهي سلعة الثوم بنسبة بلغت 14.2% والكوسا 20% والليمون البلدي 16.6%، وثبات أسعار البندورة والباذنجان والفاصوليا البلدية.



أما بالنسبة للفواكه فقد ارتفع سعر الموز البلدي بنسبة بلغت 33.3% وهذه نسبة ارتفاع كبيرة، إذ يجب على وزارة الزراعة السماح باستيراد الموز من البلدان المجاورة لخلق حالة من التوازن السعري تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.



كما ارتفعت أسعار الألبان المصنعة بنسبة متفاوتة ما بين 4% 7.6 % بالرغم من قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم رفع أسعار الالبان ومشتقاتها الا بعد عمل دراسات علمية متخصصة لمعرفة الكلف الحقيقية لها، ولكن تم رفع أسعار الالبان دون الرجوع الى الجهة الرقابية المسؤولة عن هذا الأمر ولغاية الآن لم تتخذ الوزارة أي اجراء لمنع هذه الارتفاع.



كما ارتفعت أسعار اغلب السلع التموينية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وهي كما يلي :



- ارتفاع أسعار البيض بنسبة بلغت 10%.

- ارتفاع أسعار الطحينية بنسبة بلغت 6.8% والحلاوة 6.6%.

- ارتفاع أسعار السكر بنسبة بلغت 25%.

- ارتفاع أسعار الأرز بنسبة بلغت 13.3%.

- ارتفاع أسعار المعكرونة بنسبة بلغت 16.6%

- ارتفاع سعر طحين القمح البلدي بنسبة بلغت 11.%.

- ارتفاع أسعار معلبات الفاصوليا والبازيلاء والحمص والفول بنسب تراوحت ما بين 9% الى 20%.

- ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بشكل جنوني بنسب تراوحت ما بين 20% الى 38%.

- ارتفاع سعر القهوة بنسبة بلغت 14.5% لنوع واحد فقط ومن المتوقع أن ترتفع أصناف أخرى.

- ارتفاع أسعار البقوليات مثل حمص الحب والعدس المجروش والفول وبنسب تراوحت ما بين 6% الى 21.2% .



- أما بالنسبة للحوم البيضاء والحمراء فقد ارتفعت أسعار دجاج النتافات بنسبة بلغت20% بالرغم من قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتحديد سقوف سعرية لهذه السلعة الضرورية ولكن ومن خلال جولاتنا الميدانية في أسواق بعض المحافظات لوحظ عدم التزام هذه المحلات بالأسعار نتيجة لضعف الرقابة على الأسواق من قبل الجهة الرسمية المعنية، كما ارتفع سعر الدجاج الطازج حيث يباع الان بسعر 190 قرشا وبنسبة بلغت 8.5% وهذا سعر مبالغ فيه ويجب على الوزارة المعنية أن تعيد النظر في السقف السعري لهذه المادة الأساسية.



- أما اللحوم الحمراء، فقد ارتفعت أسعار اللحوم المبردة المستوردة فقد ارتفع سعر كيلو اللحم الأسترالي بنسبة بلغت15.3% والنيوزلندي 16.6% ولحم خاروف دبي 17.6% وثبات أسعار اللحوم البلدية. وهذه الأسعار مرتفعة جدا ولا يستطيع المواطنين شراؤها.



- كما ارتفعت أسعار المنظفات فقد ارتفع سعر مسحوق الغسيل بنسبة بلغت 10% وصابون تنظيف اليدين 20% وسائل تنظيف الجلي 17.6%.



وأكد الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية أنه يتضح من نتائج هذه الدراسة أن هنالك ارتفاعات متتالية لبعض السلع الأساسية التموينية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي مما يسترعي الانتباه واتخاذ التدابير اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير هذه السلع بكميات ونوعيات جيدة وبأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين والتصدي للممارسات التي ينتهجها بعض المحتكرين من التجار أصحاب النفوس الضعيفة وذلك من خلال تشديد الرقابة على أسواق كافة محافظات المملكة ووضع سقوف سعرية معتدلة للسلع التي ترتفع أسعارها تراعي الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين.



وذلك لأن الأسعار ترتفع على المواطنين مع ثبات دخلهم الشهري نتيجة لعدم قيام الحكومة بربط الأجور والرواتب بمعدل التضخم السنوي.