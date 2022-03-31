بالأسماء.. إجراء تنقلات قضائية

الوكيل الإخباري

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- اجتمع المجلس القضائي في محكمة التمييز بدعوة من رئيسه بموجب كتابه رقم (2/1/1/1154) تاريخ 29/3/2022، وبعد المداولة، واستناداً لأحكام المادة (21) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 وتعديلاته، قرر المجلس إجراء التنقلات التالية للقضاة الواردة أسماؤهم أدناه بدرجاتهم ورواتبهم وذلك اعتبــــــاراً من تاريــــــخ 3/4/2022:نقل النائب العام/ عمان القاضي الدكتــور/ حســن عبدالحليــم مهاوش العبداللات قاضـياً لدى محكمة استئناف عمان.نقل قاضي محكمة الجنايات الكبرى الدكتـــــور/ ماجــد محمــد علـي الرفايعــة قاضـياً لدى محكمة اســـتئناف عمــان.نقل قاضـي محكمـة إربـــد الابتدائيــــة السيد/ محمـــد علي محمــد الشــــــياب قاضـياً لدى محكمة اســتئناف عمــــــان.نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السـيد/ أحمـــد حسين سعيد المراشــدة قاضياً لدى محكمة الجنايـــات الكــبـــــرى.نقل قاضي محكمة صلح جـــرش الســيدة/ رهــام محمــــود محمـد اسـماعيل قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائيـــة.نقل قاضي محكمـــة صلــح عمان الســـيدة/ مــــرام مــــروان محمـــد المرازيــق قاضياً للصلح لدى محكمة جرش الابتدائيـة.