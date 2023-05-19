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الجمعة، 19-05-2023 07:13 م

بالتكليف .. المحاسنة قائما بإعمال رئاسة آل البيت والمشاقبة للطفيلة التقنية والموسى لمؤتة

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الوكيل الاخباري - قرر رئيس مجلس أمناء جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور علي المحافظة تكليف الأستاذ الدكتور بسام زعل المحاسنة القيام بأعمال ومهام رئاسة الجامعة بالوكالة لحين تعيين الرئيس الجديد للجامعة.

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كما قرر رئيس مجلس أمناء جامعة الطفيلة التقنية راتب موسى العوران تعيين الدكتور عاطف صالح المشاقبة للقيام بمهام رئاسة الجامعة بالوكالة.

 

كما قرر رئيس مجلس أمناء جامعة مؤتة الدكتور يوسف القسوس، تكليف الأستاذ الدكتور مروان سليمان الموسى القيام باعمال ومهام رئاسة جامعة مؤتة بالوكالة لحين تعيين الرئيس جديد للجامعة.


 




 

 


 

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