مجلس التعليم العالي يُعفي رؤساء جامعات رسمية من مناصبهم- أسماء

الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس الموافق 18-5-2023 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة إعفاء رؤساء الجامعات الرسمية التالية من مناصبهم اعتباراً من تاريخه وهم :

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• الأستاذ الدكتور رئيس جامعة مؤتة



• الأستاذ الدكتور رئيس جامعة آل البيت



• الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الطفيلة التقنية



وجاء قرار مجلس التعليم العالي بالإعفاء بعد دراسة توصيات لجنة التقييم التي شكلها مجلس التعليم العالي سابقاً لهذه الغاية لتقييم أداء رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية خلال توليهم رئاسة الجامعة، ووفقاً لنموذج التقييم المعتمد من قبل مجلس التعليم العالي، والذي تضمن معاييراً ومؤشرات ضمن كل معيار قابلة للقياس بموضوعية وحيادية كاملة، ومن أهم هذه المعايير : الاعتمادية وضمان الجودة والعالمية، والتدريس، والبحث العلمي، وإدارة الموارد البشرية والمالية، إضافةً إلى التقارير والتنسيبات الواردة من مجالس أمناء الجامعات، كما اعتمدت أيضاَ عملية التقييم على مراجعة شاملة للتغذية الراجعة، والتقارير الواردة من الجهات المتعددة ذات العلاقة.