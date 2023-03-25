السبت 25-03-2023
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السبت، 25-03-2023 12:53 م

بالتمر والماء.. هام من الصحة حول طريقة كسر الصيام

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الوكيل الإخباري - بينت مديرية التوعية والتثقيف بوزارة الصحة الطريقة الصحيحة لكسر الصيام عند آذان المغرب للصائمين  بتناول 3 حبات من التمر وكوب من الماء الفاتر. اضافة اعلان


وأوضحت المديرية خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك " أن تناول 3 حبات من التمر يرفع معدل السكر بالدم بشكل مباشر وسريع، ويمد الجسم بالطاقة دون أي عناء أو جهد من الجهاز الهضمي، ويمد الجسم بالمعادن اللازمة مثل البوتاسيوم والحديد والألياف التي تمنع حدوث الإمساك عند الصائم .

وأشارت إلى كوب من الماء الفاتر يساعد على إعادة الرطوبة للجسم وتهيئة الجهاز الهضمي لاستقبال الطعام، ويمد الجسم بالأملاح المعدنية اللازمة.

 




 

 


 

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