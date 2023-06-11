الأحد 11-06-2023
الوكيل الاخباري

العثور على 4 أطفال أحياء بعد 40 يوما من تحطم طائرتهم في كولومبيا

لأول مرة منذ 9 سنوات.. دولة إفريقية تهتز بشدة!

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل من العقاب يشجعها على ضم الضفة الغربية

وكلاء السياحة والسفر: توقعات بارتفاع عدد حجوزات سفر الأردنيين إلى هذه الدول خلال العيد

"الجمعية الفلكية" تحضّر لمؤتمر عالمي حول التقاويم العام القادم

الغذاء والدواء تكشف عن إجراءات مشددة على الشاورما

وظائف مهنية شاغرة براتب 400 دينار في عمّان - تفاصيل

مقتل 3 جنود باكستانيين و3 مسلحين في اشتباك على الحدود الأفغانية

أمن الجسور: خطة لاستقبال 4500 حاج من حجاج الأراضي الفلسطينية خلال أيام

الداخلية توضح آلية دخول السوريين إلى الأردن

الأحد، 11-06-2023 09:18 ص

7 إصابات بتصادم مركبتين على جسر الماضونة

620239123127196387337


الوكيل الإخباري - قال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية إن أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة كانت، حادث تصادم بين مركبتين على طريق شارع الـ 100/ جسر الماضونة نتج عنه 7 إصابات متوسطة، وحادث تدهور على طريق المفرق الأزرق ولم ينتج عنه أي إصابات، كما تم التعامل مع حادث تدهور على اوتوستراد المفرق - الزرقاء نتج عنه إصابتين إحداهما حسنة والأخرى متوسطة. اضافة اعلان


وبين المندوب خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم توزيع الدوريات الآلية على كافة الطرق للتعامل مع أي معوقات مرورية لتأمين الوصول الآمن مشيراً غالى كثافة الحركة المرورية خاصة للسير القادم من المحافظات باتجاه العاصمة عمان .

وفي ما يتعلق بالمخالفات، أوضح أنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة  199 كلم بالساعة على طريق الأزرق - الزرقاء، ومركبة تسير بسرعة 187 كلم بالساعة على الطريق الصحراوي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل (10)

نقابة الخدمات العامة تطالب بمعالجة التشوهات في قطاع العمالة المنزلية

420231612650906968746

وكلاء السياحة والسفر: توقعات بارتفاع عدد حجوزات سفر الأردنيين إلى هذه الدول خلال العيد

طططط

"الجمعية الفلكية" تحضّر لمؤتمر عالمي حول التقاويم العام القادم

طريقة-عمل-الشاورما-في-المطاعم

الغذاء والدواء تكشف عن إجراءات مشددة على الشاورما

62023865234544382695

وظائف مهنية شاغرة براتب 400 دينار في عمّان - تفاصيل

udxbNNUGtl8Ms5PTOOEuxBF19mUo5BqwGx91Nkn3

أمن الجسور: خطة لاستقبال 4500 حاج من حجاج الأراضي الفلسطينية خلال أيام

أخبار متعلقة
920228202456829612883

وفاة عشريني إثر حادث دهس على طريق إربد - عمان

cb2c2db59dc28e42d83d0d76cd3fc507

إخماد حريق شب باطارات مركبة شحن على الطريق الصحراوي

CKrX3ubQlJq9Xz6nIUGq5BxNZe1ioD5vc9GgxwE0

ضبط مركبة تسير بسرعة 252كم/ساعة على الصحراوي

520233193150968484258

الدفاع المدني يتجهز اليوم لإعادة الشابة نادية التي تزن 400 كغم لمنزلها في الزرقاء

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

التعميم على مركبة يقودها السائق بسرعة 215 كلم على الصحراوي

d2ee4716-470894

مديرية الامن العام تحذر من الرياح المثيرة للغبار