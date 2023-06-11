7 إصابات بتصادم مركبتين على جسر الماضونة

الوكيل الإخباري -

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قال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية إن أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة كانت، حادث تصادم بين مركبتين على طريق شارع الـ 100/ جسر الماضونة نتج عنه 7 إصابات متوسطة، وحادث تدهور على طريق المفرق الأزرق ولم ينتج عنه أي إصابات، كما تم التعامل مع حادث تدهور على اوتوستراد المفرق - الزرقاء نتج عنه إصابتين إحداهما حسنة والأخرى متوسطة.وبين المندوب خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم توزيع الدوريات الآلية على كافة الطرق للتعامل مع أي معوقات مرورية لتأمين الوصول الآمن مشيراً غالى كثافة الحركة المرورية خاصة للسير القادم من المحافظات باتجاه العاصمة عمان .وفي ما يتعلق بالمخالفات، أوضح أنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 199 كلم بالساعة على طريق الأزرق - الزرقاء، ومركبة تسير بسرعة 187 كلم بالساعة على الطريق الصحراوي.