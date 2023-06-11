اللواء المعايطة يزور إدارة الإقامة والحدود ويوعز بمضاعفة الجهود للتسهيل على حجاج بيت الله

الوكيل الاخباري - نقل مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمنتسبي الأمن العام، خلال زيارته اليوم إلى إدارة الإقامة والحدود.



وأشاد اللواء المعايطة بالجهود المبذولة من مختلف الوحدات والتشكيلات، لافتاً إلى الاختصاص النوعي لإدارة الإقامة والحدود التي تعد مراكزها الحدودية بوابات دخول للمملكة تعكس الصورة الطيبة عن أصالة الأردن وحضارته.



وأكد اللواء المعايطة على ضرورة مواصلة التطوير ومواكبة التكنولوجيا الحديثة الشاملة للإجراءات الالكترونية والرقمية المعتمدة دولياً في إنجاز المعاملات المتعلقة بالإقامة والحدود، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة لهذه الإدارة لتبقى أنموذجاً متميزاً في تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين ولزوار المملكة والمفيمين على ترابها.



ووجه مدير الأمن العام إلى مضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام من الأردن، ومن الجانب الفسطيني الشقيق، والعمل في سبيل ذلك وفق خطط تنظيمية تكفل تقديم الخدمات الإنسانية، وإنجاز المعاملات والإجراءات بسهولة ويسر، مع التأكيد على الجاهزية العالية لاستقبال زوار الأردن، والمغتربين العائدين لأرض الوطن، والمتوقع قدومهم عبر مختلف المنافذ الحدودية، هذا الصيف.



وأوعز مدير الأمن العام إلى ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمرتبات وإدامة التنسيق لتنفيذ الخطط الأمنية الخاصة بالمراكز الحدودية المختلفة مع الشركاء من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية العاملة ضمن منظومة تشاركية متكاملة في الخدمات والإجراءات الأمنية والإنسانية .



واستمع مدير الأمن العام لإيجاز قدمه مدير إدارة الإقامة والحدود عن سير العمل والإجراءات المتبعة لتقديم الخدمات المختلفة، وأبرز الإحصائيات والبيانات المسجلة، والخطط المتبعة للارتقاء بخدمات الإدارة

اضافة اعلان