الأحد 11-06-2023
الوكيل الاخباري

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الحكومة تباشر بوضع تصور لربط الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الثلاثة

النقد الدولي : الأردن انتهج سياسة سليمة حافظت على استقراره المالي

الفلك الدولي : هذا موعد عيد الأضحى

مواقع التواصل تتشّح بالسواد إثر وفاة الشاب رامي محمد الزحراوي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

أيام طبية مجانية في لواء الرويشد

الحكومة تشرع بإعداد نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين

الموافقة على الأسباب الموجبة لمعدل نظام يوحد شرائح رسوم رخص القيادة

الرئيس العراقي يلتقي وزير الصحة

الأحد، 11-06-2023 05:47 م

اللواء المعايطة يزور إدارة الإقامة والحدود ويوعز بمضاعفة الجهود للتسهيل على حجاج بيت الله

00


الوكيل الاخباري - نقل مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمنتسبي الأمن العام، خلال زيارته اليوم إلى إدارة الإقامة والحدود.

وأشاد اللواء المعايطة بالجهود المبذولة من مختلف الوحدات والتشكيلات، لافتاً إلى الاختصاص النوعي لإدارة الإقامة والحدود التي تعد مراكزها الحدودية بوابات دخول للمملكة تعكس الصورة الطيبة عن أصالة الأردن وحضارته.

وأكد اللواء المعايطة على ضرورة مواصلة التطوير ومواكبة التكنولوجيا الحديثة الشاملة للإجراءات الالكترونية والرقمية المعتمدة دولياً في إنجاز المعاملات المتعلقة بالإقامة والحدود، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة لهذه الإدارة لتبقى أنموذجاً متميزاً في تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين ولزوار المملكة والمفيمين على ترابها.

ووجه مدير الأمن العام إلى مضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام من الأردن، ومن الجانب الفسطيني الشقيق، والعمل في سبيل ذلك وفق خطط تنظيمية تكفل تقديم الخدمات الإنسانية، وإنجاز المعاملات والإجراءات بسهولة ويسر، مع التأكيد على الجاهزية العالية لاستقبال زوار الأردن، والمغتربين العائدين لأرض الوطن، والمتوقع قدومهم عبر مختلف المنافذ الحدودية، هذا الصيف. 

وأوعز مدير الأمن العام إلى ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمرتبات وإدامة التنسيق لتنفيذ الخطط الأمنية الخاصة بالمراكز الحدودية المختلفة مع الشركاء من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية العاملة ضمن منظومة تشاركية متكاملة في الخدمات والإجراءات الأمنية والإنسانية .

واستمع مدير الأمن العام لإيجاز قدمه مدير إدارة الإقامة والحدود  عن سير العمل والإجراءات المتبعة لتقديم الخدمات المختلفة، وأبرز الإحصائيات والبيانات المسجلة، والخطط المتبعة للارتقاء بخدمات الإدارة

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
المحروقات

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

wwww

الحكومة تباشر بوضع تصور لربط الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الثلاثة

420234223240657076918

النقد الدولي : الأردن انتهج سياسة سليمة حافظت على استقراره المالي

w

مواقع التواصل تتشّح بالسواد إثر وفاة الشاب رامي محمد الزحراوي

w

أيام طبية مجانية في لواء الرويشد

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

الحكومة تشرع بإعداد نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين

أخبار متعلقة
5202313153735801651716

الملك يعود إلى أرض الوطن

1684518761883

متحف البترا يحتفل باليوم العالمي للمتاحف

الامن

مكافحة المخدرات تلقي القبض على مجموعة مسلّحة من تجّار المخدرات

52023184145234102075

السير: 220 وفاة سُجلت بسبب الحوادث المرورية منذ بداية العام الحالي

520238182519743564175

اللواء المعايطة يزور قيادة درك المهام الخاصة

364827_1_1579199313

سيدة تسرد تفاصيل وقوعها ضحية لحادث دهس مُفتعل ودفع مبالغ مالية في عمان