بالفيديو.. ضبط حافلة فيها خلل فني تسبب بتسرّب مياه الأمطار على الركاب

الوكيل الإخباري - ضبطت إدارة الدوريات الخارجية، اليوم الاثنين، حافلة فيها خلل فني تسبب بتسرّب مياه الأمطار على الركاب من سقف الحافلة.

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وقالت الإدارة، عبر إذاعة الأمن العام، أنه استمراراً للحملة الشتوية في التفتيش على المركبات وحفاظاً على سلامة مستخدميها تم ضبط حافلة نقل لا تصلح لنقل الركاب في ظل الظروف الجوية المؤثرة على المملكة.



وأشارت إلى أنه تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق السائق والمركبة.