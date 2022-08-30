بتوجيهات ملكية إرسال طائرة مساعدات إغاثية طارئة إلى السودان

الوكيل الإخباري - بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، قامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتجهيز وإرسال طائرة مساعدات إغاثية طارئة لصالح الأشقاء في السودان بعد الفيضانات التي أصابت 12 ولاية في الجمهورية وأدت إلى أضرار كبيرة.

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وبحسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم الثلاثاء، تم التنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ سلاح الجو، لتجهيز الطائرة وتحميلها بالمواد الإغاثية والغذائية وطرود صحية ومستلزمات أخرى، وتم الترتيب مع السلطات السودانية لغايات استلام هذه المواد من قبل الجهات المختصة ليصار إلى توزيعها على مستحقيها هناك.



وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية بدأت الهيئة وبشكل فوري بإجراء المخاطبات اللازمة مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ سلاح الجو لتجهيز طائرة مساعدات عاجلة للشعب السوداني الشقيق، تتضمن احتياجات إيوائية وإغاثية، مبينا أن حمولة الطائرة 10 أطنان من هذه الاحتياجات وسيتم تسليمها للسلطات السودانية.

