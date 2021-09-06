بتوجيهات ملكية .. مشاريع كبرى وفرص استثمارية ضخمة

الوكيل الإخباري - أكد النائب السابق الدكتور بسام البطوش، أن جلالة الملك بشر الحضور أمس في محافظة الكرك أنه سيكون هناك مشاريع كبرى وفرص استثمارية ضخمة مقبلة بالتعاون مع عدد من دول الخليج العربي، الأمر الذي سيعمل على تحقيق الازدهار الاقتصادي وذلك بحسب توجيهات ملكية.

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وقال البطوش خلال تصريحات صحفية، إن جلالة الملك تحدث خلال لقائه شيوخ ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في محافظة الكرك عن تكليف الحكومة للتركيز على التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، كما تحدث عن الكرك بخصوصيتها والفرص الموجودة فيها من صناعة وسياحة دينية وزراعة.



وأضاف أن المبادرات الملكية حاضرة في الكرك، وسيكون هناك الكثير من المشاريع في قطاعات الزراعة والتعليم والتشغيل ودعم وإسناد المراة وفي قطاع الجمعيات الخيرية والملاعب وتطوير مدينة الأمير فيصل الرياضية، مشيرا إلى أن جلالته وجه بأن يكون هناك تنسيق عالي المستوى مع الديوان الملكي والقوات المسلحة والحكومة لمتابعة التفاصيل التي طرحت داخل الاجتماع .



وبين أن جلالته أطلع الحضور على الجهود التي يبذلها والدبلوماسية الأردنية بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية خاصة مصر والعراق، مؤكدا أن هذا التعاون ليس نسيق سياسي فقط بل له جانب اقتصادي وسيكون له انعكاسات على المشاريع الكبرى التي ستكون بين الأردن ومصر والعراق في المستقبل القريب.



وأشار البطوش إلى أن جلالة الملك وضع الحضور بأجواء زيارته لواشنطن وروسيا ومباحثاته حول القضايا الإقليمية، وأن وضع الأردن مريح وهو يسير بالإتجاه الصحيح بالنسبة لمكانته ودوره الإقليمي خاصة في دعم القضية الفلسطينية والعلاقات الدولية والعربية.

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