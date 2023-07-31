بحث استعدادات إقامة معرض عمّان الدولي للكتاب الـ 22 المُنعقد في أيلول

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

بحثت وزيرة الثفافة هيفاء النجار مع رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمّان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، الاستعدادات لإقامة معرض عمّان الدولي للكتاب للدورة 22 للعام الحالي، والتحديات التي تشغل الناشر الأردني، وتطوير صناعة الكتاب وتسويقه.ومن المقرر أن يقام المعرض في قاعة معرض عمّان للسيارات على طريق المطار في الفترة من 21 إلى 30 أيلول المقبل.وهنأت النجار أبو فارس، وأعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد على فوزهم بثقة أعضاء الهيئة العامة لاتحاد الناشرين، واستمعت منه لإجراءات التجهيز للمعرض.وبين أبو فارس أنه جرى إغلاق باب التسجيل للمعرض، وتم إرسال الموافقات للمشاركين من دور النشر التي وصلت هذا العام إلى ما يزيد عن 320 دار نشر عربية ودولية ومحلية.وأعرب أبو فارس عن شكره وتقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني على شمول معرض عمان برعايته السامية هذا العام، وكل عام، وشكره جهود وزيرة الثفافة على دعمها لصناعة النشر، وتعاونها الدائم مع الاتحاد، واهتمامها بمعرض عمان الدولي للكتاب، مؤكدا أهمية وجود وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى شركاء للاتحاد في إقامة المعرض كل عام، وأعضاء في اللجنة الاستشارية التي يجب أن يتم تفعيلها مجددا.وأوضح أنه جرى التواصل مع الأشقاء في دولة قطر ضيف الشرف للمعرض لهذه الدورة، والتنسيق فيما يخص البرنامج الثقافي، إضافة إلى تشكيل لجان معرض عمان الدولي للكتاب المختلفة.