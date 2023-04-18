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الثلاثاء، 18-04-2023 05:37 م

بحث التعاون الاستثماري بين الأردن وسلطنة عُمان

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الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف خلال لقاء افتراضي مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، قيس بن محمد اليوسف، العلاقات المتميزة بين البلدين.

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وبحسب بيان لوزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء، ناقش الجانبان أوجه سبل تعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين، وتوقيع بروتوكول تعاون استثماري لتعزيز التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في القطاعات والأنشطة المتاحة وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين، وبما يحقق المنفعة المتبادلة.


وأشارت السقاف خلال اللقاء إلى زيارة جهاز الاستثمار العُماني أخيرا إلى المملكة لمتابعة مخرجات الزيارة الملكية السامية لسلطنة عمان، وما انبثق عنها من توصيات لتعزيز فرص الاستثمار المشترك في مختلف المجالات.


وعرضت أهم التطورات والتعديلات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية على بيئة الاستثمار في الأردن، ومنها إنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وإقرار مشروع قانون البيئة الاستثمارية الجديد، تماشيا مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.

 




 

 


 

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