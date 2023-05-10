بحث التعاون بين العلوم والتكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية الكويتية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، اليوم الأربعاء، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت في عمان المستشار الدكتور مبارك سعد الهاجري، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في دولة الكويت الشقيقة.



وأكد السالم حرص الجامعة على توطيد الجانب العلمي والأكاديمي مع دولة الكويت الشقيقة، وتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلبة على اختلاف جنسياتهم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، لافتًا إلى أن الجامعة تحرص على الحفاظ على جودة مخرجات التعليم لديها في التخصصات كافة.

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