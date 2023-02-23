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الخميس، 23-02-2023 10:00 ص

تحويلات على طريق المطار من صباح الجمعة وحتى مساء السبت

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الأمن العام عن استكمال أعمال الخلطات الاسفلتية لنفق الملتقى على طريق مطار الملكة علياء الدولي اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة الساعة 12 صباحا ولغاية مساء يوم السبت المقبل.

وأوضحت في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، أنه سيتم اغلاق نفق الملتقى وتحويل حركة السير باتجاه جسر الملكة زين الشرف وتقاطع السابع لغايات تنفيذ الأعمال الاسفلتية.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

يذكر أن الوزارة تقوم بتنفيذ أعمال صيانة وتحسين على طريق المطار تشمل تنفيذ اعمال خلطات اسفلتية وأعمال سلامة مرورية ومطبات نموذجية بمواقع مختلفة وتنفيذ أعمال الفصل لطريق الخدمة الشرقي بطول (4) كم وكذلك عمل فتحة التفاف بين طريق الخدمة الغربي والطريق الرئيسي بالقرب من محطة جمال بلازا وتنفيذ عبارات تصريف مياه الأمطار في بعض المواقع.

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