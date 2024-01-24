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الأربعاء، 24-01-2024 03:47 م

بحث التعاون بين "الوطني للبحوث الزراعية" وجمعية سيدات "انرويل"

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الوكيل الإخباري - بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، ورئيس جمعية "انرويل بترا الخيرية" دينا العلاونة، اليوم الأربعاء، سبل التعاون في تعزيز الابتكار ونقل مخرجات المشاريع الابتكارية للمزارعين.

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وقال حداد، إن حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية، تعد الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تعمل على احتضان الشباب والشابات الرياديين وتحويل أفكارهم إلى مشاريع تترجم على أرض الواقع ، خدمة للمزارعين والقطاع الزراعي.


وأشار حداد إلى رؤية التحديث الاقتصادي وإطلاق الإمكانات المستقبلية، التي يوليها جلالة الملك جل اهتمامه، وستشكل خارطة طريق للمركز لتعزيز الابتكار وفرص الاستثمار والاستدامة الزراعية.


وثمنت رئيس الجمعية، دور المركز الريادي في دعم الابتكار الزراعي وتمكين أفكار الشباب، لافتة إلى دور الجمعية في دعم المشاريع الابتكارية والإنتاجية على امتداد أرض الوطن.


وأكدت العلاونة خلال اللقاء، الاستعداد لدعم أحد مشاريع حاضنة الابتكار وريادة الإعمال الزراعية، مشروع (zero West Garden) ، الذي يعنى بتربية أنواع معينة من ديدان الأرض التي بدورها تتغذى على المخلفات العضوية، وتنتج سمادا عضويا يسمى "الفيرميكومبوست العضوي" وهو من أجود أنواع الأسمدة العضوية.


وقالت العلاونة إن هذا الدعم يهدف إلى توظيف ونقل مخرجات المشروع إلى 3 مزارع ريادية، لتعظيم الاستفادة من المشروع وتعزيز استخدام الأسمدة العضوية.

 




 

 


 

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