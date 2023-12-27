الخصاونة: إنفاذ توجيهات الملك بالحفاظ على المال العام

الوكيل الإخباري - تسلَّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022م، وذلك خلال استقباله في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمَّادين.

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وأكَّد رئيس الوزراء خلال اللِّقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي / رئيس الفريق المكلَّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة، أهميَّة الدَّور الرَّقابي لديوان المحاسبة وحرص الحكومة على دعمه والحفاظ على استقلاليَّته، وبما ينسجم مع مساريّ التحَّديث الاقتصادي والإداري.



كما أكَّد الخصاونة حرص الحكومة على التَّعاون مع جميع المؤسَّسات الرَّقابيَّة؛ التزاماً بنهج الشَّفافيَّة وتحسين الأداء وتصويب الخلل حيث كان، لافتاً في هذا الصَّدد إلى الجهود التي يبذلها الفريق المكلَّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة لتصويب المخالفات التي يتمّ رصدها ومعالجة أوجه القصور على الفور.



وجدَّد رئيس الوزراء التأكيد على إنفاذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني بالحفاظ على المال العام ومنع أيِّ تجاوزات عليه، والاستجابة السَّريعة والفوريَّة بشأن أيّ تجاوزات قد تحدث.



بدوره، عرض رئيس ديوان المحاسبة أبرز ملامح التَّقرير السَّنوي، والإجراءات التي تمَّ اتِّخاذها، والجهود التي يعمل عليها ديوان المحاسبة لتطوير أدواته الرَّقابيَّة وتحقيق أهدافه في الحفاظ على المال العام، والتأكُّد من سلامة إدارته وفق الأصول القانونيَّة.