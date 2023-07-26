بحث التعاون بين بلدية السلط وهيئة التراث السعودية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، مع رئيس هيئة التراث في المملكة العربية السعودية المهندس بدر الحمدان، والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في مجال التراث الثقافي وتبادل الخبرات بين الجانبين.



وعرض الحياري، لتجربة الأردن ومدينة السلط خاصة في عملية الحفاظ على التراث الثقافي والعمراني، ودور البلديات والمجتمع المحلي في إدارة وتشغيل المواقع التي تم ترميمها والحفاظ عليها و تقديم التسهيلات في التراخيص لأصحاب البيوت التراثية لتأهيلها وإعادة استخدامها، حسب الطبيعة المعمارية للمبنى.

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