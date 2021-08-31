الثلاثاء 31-08-2021
الوكيل الاخباري

اكتشاف سلالة كورونا جديدة شديدة التحور في نيوزلندا

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري – أسماء

توقع تشغيل 133 حافلة جديدة لباص عمّان بحلول الربع الثاني من 2022

برنامج الوكيل من الساعة الـ7 حتى الـ10 صباحا اعتبارا من الأربعاء

انخفاض أسعار النفط عالميا

الاوبئة توضح حول احتمالية العودة إلى الحظر

ولي العهد :أوصانا النبي الحبيب بالأم

جريمة مروعة.. ضابط في القوات السورية يفجر طبيبا

ممثل الصناعات التموينيّة: القطاع قادر على تلبية احتياجات السوق

الاقتصاد الصيني يتعرض لضغوطات جديدة

الثلاثاء، 31-08-2021 09:51 ص

رفع الطاقة الاستيعابية لجامعة العلوم والتكنولوجيا

جامعة


الوكيل الإخباري - وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جلسته الاخيرة على رفع الطاقة الاستيعابية العامة للجامعة لتصبح 32,752 طالبا وطالبة، لترتفع قرابة 7,500 طالبا وطالبة عن الطاقة الاستيعابية للأعوام السابقة.

اضافة اعلان


وقال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم إن هذا التوسع في الطاقة الاستيعابية العامة للجامعة جاء استجابة لسياسات الجامعة ونموها المستمر ومواكبتها للتطور والحداثة وأهدافها الاستراتيجية في زيادة عدد البرامج الأكاديمية للجامعة والتوسع في القائم منها بما يخدم المجتمع المحلي والعربي والدولي، وبما يواكب التطورات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات والتخصصات.


وأكد الدكتور السالم بأن زيادة الطاقة الاستيعابية العامة للجامعة تهدف إلى استقطاب عدد أكبر من الطلبة المحليين والدوليين مما يمكن الجامعة من تنفيذ مشاريعها المختلفة والتي تزيد من تنافسيتها ورقيها واستمراريتها بين مثيلاتها من الجامعات العالمية المرموقة.


من جانبه، أكد نائب مدير مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة الدكتور محمد سعيد عبيدات، بأن هناك عدة معايير تعتمد عليها زيادة الطاقة الاستيعابية العامة للجامعة منها النمو في عدد أعضاء الهيئة التدريسية وعدد أعضاء الهيئة الإدارية المتخصصين والعاملين في بعض جهات الجامعة مثل المكتبة والقبول والتسجيل وغيرهم، اضافة الى التوسع في مباني الجامعة التعليمية، حيث حققت الجامعة هذه المتطلبات من خلال التوسع في الكادر التدريسي والإداري المتخصص وبناء عدد من الأبنية في الجامعة منها مبنى مستشفى الطب البيطري.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة المياه

5 شركات مؤهلة لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

82021293132400945139

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري – أسماء

612dda128bdfb

توقع تشغيل 133 حافلة جديدة لباص عمّان بحلول الربع الثاني من 2022

8202118171756400203400

الاوبئة توضح حول احتمالية العودة إلى الحظر

و

ولي العهد :أوصانا النبي الحبيب بالأم

غرفة صناعة الاردن

ممثل الصناعات التموينيّة: القطاع قادر على تلبية احتياجات السوق

أخبار متعلقة
8202122124551950735673

اعلان من التعليم العالي حول سياسات قبول الطلبة في الجامعات

612234f77aa4c

الخدمة المدنية: 50% من التسجيل للجامعات يكون لمهن تعليمية وتربوية

جامعة

تفاصيل التخصصات الجامعية الجديدة - رابط

7202111102317798588739

استحداث تخصصات جديدة في جامعة العلوم والتكنولوجيا

التعليم العالي 2

التعليم العالي: لا رفع على معدلات الشامل المطلوبة للتجسير

وزير التربية

أبو قديس : إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي