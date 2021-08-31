رفع الطاقة الاستيعابية لجامعة العلوم والتكنولوجيا

الوكيل الإخباري - وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جلسته الاخيرة على رفع الطاقة الاستيعابية العامة للجامعة لتصبح 32,752 طالبا وطالبة، لترتفع قرابة 7,500 طالبا وطالبة عن الطاقة الاستيعابية للأعوام السابقة.

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وقال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم إن هذا التوسع في الطاقة الاستيعابية العامة للجامعة جاء استجابة لسياسات الجامعة ونموها المستمر ومواكبتها للتطور والحداثة وأهدافها الاستراتيجية في زيادة عدد البرامج الأكاديمية للجامعة والتوسع في القائم منها بما يخدم المجتمع المحلي والعربي والدولي، وبما يواكب التطورات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات والتخصصات.



وأكد الدكتور السالم بأن زيادة الطاقة الاستيعابية العامة للجامعة تهدف إلى استقطاب عدد أكبر من الطلبة المحليين والدوليين مما يمكن الجامعة من تنفيذ مشاريعها المختلفة والتي تزيد من تنافسيتها ورقيها واستمراريتها بين مثيلاتها من الجامعات العالمية المرموقة.



من جانبه، أكد نائب مدير مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة الدكتور محمد سعيد عبيدات، بأن هناك عدة معايير تعتمد عليها زيادة الطاقة الاستيعابية العامة للجامعة منها النمو في عدد أعضاء الهيئة التدريسية وعدد أعضاء الهيئة الإدارية المتخصصين والعاملين في بعض جهات الجامعة مثل المكتبة والقبول والتسجيل وغيرهم، اضافة الى التوسع في مباني الجامعة التعليمية، حيث حققت الجامعة هذه المتطلبات من خلال التوسع في الكادر التدريسي والإداري المتخصص وبناء عدد من الأبنية في الجامعة منها مبنى مستشفى الطب البيطري.

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