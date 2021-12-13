الإثنين 13-12-2021
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الإثنين، 13-12-2021 09:19 م

بحث التعاون بين جامعة اليرموك والسفارة الأمريكية بعمان

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد لدى لقائه اليوم الاثنين، وفد من السفارة الأميركية في عمان، ضم نائب الملحق الثقافي بينجامين رودي، ومستشارة التعاون الأكاديمي ايريني بيترو، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين اليرموك والجامعات الأميركية.

وأكد مساد خلال اللقاء أن اليرموك تسعى على لتوطيد تعاونها الأكاديمي والبحثي مع مختلف الجامعات الدولية المرموقة، لافتا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون مع الجامعات الأميركية من خلال زيادة برامج التبادل الطلابي التي توفر فرصة للطلبة لقضاء فصل دراسي في إحدى الجامعات الأميركية، مما ينعكس إيجابا على مستواهم العلمي والثقافي.

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