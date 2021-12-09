عقد لإدارة وتشغيل مياه وصرف صحي في محافظات الجنوب

الوكيل الاخباري - وقع وزير المياه والري، المهندس محمد النجار، ومديرة مكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، شيري كارلن، اليوم الخميس، بالوزارة، اتفاقيات عقد إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظات الجنوب؛ لتشغيلها من قبل شركة مياه العقبة بدءا من بداية العام المقبل، وفي نيسان المقبل لإدارة مياه محافظة معان الكرك والطفيلة.



ووفقا لبيان للوزارة، قال النجار إن جهود وزاره المياه والري/ سلطة المياه متواصلة لإحداث نقلة نوعية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين في محافظات الجنوب وتطوير الخدمات ورفع كفاءة التزويد المائي والحد من الفاقد المائي وخفض كلف الطاقة، مضيفا أن هذا تحد أمامنا جميعا لإنجاح جهود ضم إدارات مياه محافظات الجنوب لشركة مياه العقبة بما ينعكس على تحسين الخدمة للمواطن.

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