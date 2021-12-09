الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بإعفاء المعتمرين من رسوم فحص كورونا

الإعلام النيابية تدين إنتاج فيلم أميرة

هيئة إدارية جديدة للاتحاد النسائي في الطفيلة

عقد لإدارة وتشغيل مياه وصرف صحي في محافظات الجنوب

انخفاض جديد على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الامن يضبط 3 كغم من مادة الكريستال المخدرة

عدنان موسى سنان في ذمة الله

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

مذكرة تفاهم بين النّزاهة ومكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الخميس، 09-12-2021 06:45 م

عقد لإدارة وتشغيل مياه وصرف صحي في محافظات الجنوب

وزارة المياه والري1


 الوكيل الاخباري - وقع وزير المياه والري، المهندس محمد النجار، ومديرة مكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، شيري كارلن، اليوم الخميس، بالوزارة، اتفاقيات عقد إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي محافظات الجنوب؛ لتشغيلها من قبل شركة مياه العقبة بدءا من بداية العام المقبل، وفي نيسان المقبل لإدارة مياه محافظة معان الكرك والطفيلة.

ووفقا لبيان للوزارة، قال النجار إن جهود وزاره المياه والري/ سلطة المياه متواصلة لإحداث نقلة نوعية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين في محافظات الجنوب وتطوير الخدمات ورفع كفاءة التزويد المائي والحد من الفاقد المائي وخفض كلف الطاقة، مضيفا أن هذا تحد أمامنا جميعا لإنجاح جهود ضم إدارات مياه محافظات الجنوب لشركة مياه العقبة بما ينعكس على تحسين الخدمة للمواطن.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
122021717314350829932

هيئة إدارية جديدة للاتحاد النسائي في الطفيلة

كورونا 6

انخفاض جديد على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

f

الامن يضبط 3 كغم من مادة الكريستال المخدرة

122021217333797791778

مذكرة تفاهم بين النّزاهة ومكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

1220218135532802028205

وزيرة الثقافة تشارك في المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي في دبي

1220216155226299219683

عمرو : توجيهات ملكية لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين

أخبار متعلقة
92021317030824117232

السفارة الأمريكية تشترط الفحص السلبي قبل يوم من السفر

مدرسة

المياه تنفذ حملة توعية وطنية لطلبة المدارس

b30f4df5-9200-4621-bf3a-2c96f0d94a45

وزير المياه يوقع اتفاقيات تنفيذ مشاريع صرف صحي غرب اربد بقيمة 40 مليون دولار

f

وزير أسبق : كميات مياه بالأردن تكفيه لـ 500 عام

وزارة المياه والري

المياه والري تنشر وثيقة اعلان النوايا في دبي

1120212111407687392963

وزارة المياه : 4 ملايين متر مكعب دخلت السدود خلال 24 ساعة