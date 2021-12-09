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ندوة بعنوان دور المبادئ والقيم الإنسانية في انتشار الإسلام

الخميس، 09-12-2021 07:50 م

ندوة بعنوان دور المبادئ والقيم الإنسانية في انتشار الإسلام

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الوكيل الاخباري - عقدت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة اليرموك وبالتعاون مع جامعة زونجولداك بولنت أجاويد التركية اليوم الخميس، ندوة علمية "عن بعد"، بعنوان "دور المبادئ والقيم الإنسانية في انتشار الإسلام"، تحدث فيها أستاذ التاريخ الإسلامي الدكتور سيف الله كرا نائب رئيس جامعة زونجولداك بولنت أجاويد.

وتحدث خلال الندوة، عميد الكلية الدكتور آدم القضاة عن أهمية التعاون العلمي والثقافي بين جامعات العالم الإسلامي، مؤكداً أهمية موضوع الندوة الذي يسلط الضوء على جوانب مهمة من تاريخ الحضارة الإسلامية.

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