بحث التعاون في قطاع الاتصالات مع فلسطين واليمن

الوكيل الإخباري- التقى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني الدكتور نجيب منصور عوج، وتأتي زيارة الوزيرين الفلسطيني واليمني مع الوفدين المرافقين لهما إلى المملكة الأردنية الهاشمية في إطار مشاركتهما بمؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني الذي عقد يوم أمس في البحر الميت.

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وتناول اللقاء سبل تفعيل علاقات التعاون الثنائي مع كل من البلدين حيث تم استعراض رؤية كلا البلدين لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومناقشة أوجه التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة مع المملكة الأردنية الهاشمية.



وأكد الهناندة خلال اللقاء أن العلاقات الأردنية الفلسطينية واليمنية هي علاقات تاريخية راسخة، ونموذج يُحتذى للعلاقات العربية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية؛معربا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والأردن في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ مشروعات مشتركة في ظل الحرص على تحقيق التحول الرقمي ومع تزايد أهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كعنصر رئيسي في عمليات التنمية.

من جانبهما، أعرب وزيرا الاتصالات الفلسطيني واليمني عن امتنانهما للدعوة التي تلقوها من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة للمشاركة في مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني، مؤكدين العلاقات المتميزة التي تربط البلدين بالأردن، وتقديرهما للتطور الكبير الذي يشهده الأردن في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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